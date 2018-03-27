Луценко подозревает Медведчука в организации госпереворота вместе с Савченко и в подготовке диверсий на Николаевщине

Генпрокуратура считает деятельность движения «Украинский выбор», которое возглавляет кум российского президента Виктор Медведчук, антиукраинской.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в программе «Свобода слова» на ICTV, сообщила в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

- У нас есть вопросы к деятельности «Украинского выбора» как центра антиукраинской пропаганды. За две недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ Военная прокуратура и Крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также с задачами изъяли в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины… Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется «Украинский выбор», которую возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года, — сообщил Луценко.

Также генпрокурор не исключил, что Медведчук, народный депутат Надежда Савченко и руководитель ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан могли совместно готовить государственный переворот.

- Вторая часть, более серьезная, — это вероятная причастность самого господина Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко. Мы изучаем их вероятные контакты, — сказал он.

По мнению Луценко, акции протеста, организованные партией «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, также были частью плана по дестабилизации ситуации в государстве.

- Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей, попыток штурма Октябрьского дворца и т.п., которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью плана по дестабилизации. Вероятно, теракт в центре столицы должен был повлечь за собой наступление российско-террористических войск, в обозе которых двигался бы наш «легитимный» Виктор Янукович. То, что есть какой-то глобальный план по изменению, смещению конституционного строя в Украине, я уверен, — есть. И мы ищем этот мозговой центр, — добавил он.

Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко. 22 марта 291 народный депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.