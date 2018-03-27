На Житомирщине злоумышленники через интернет продавали украденные из воинской части БТРы и другую спецтехнику

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Сотрудники Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств. 

Об этом сообщается в пресс-службе ГУ НП в Житомирской области.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в ходе обысков были выявлены БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, КУНГи, прицепы, автовышки, автоцистерны и тягачи. Данная спецтехника была выставлена на продажу в интернете.

«Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме, собственно самой техники, правоохранителями также были изъяты и документы о ее происхождении», - прокомментировал начальник ГУНП Житомирщины Вячеслав Печененко.

Сейчас, в рамках начатого производства по ч. 3 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, расследуются все обстоятельства дела.

Злоумышленникам грозит от трех до восьми лет заключения.

 

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Jack Trofimov

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