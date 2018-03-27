В Николаеве суд отправил под домашний арест и отстранил от должности задержанную на взятке нотариуса

Фото в момент задержания подозреваемой В Николаеве суд оправил под домашний арест и отстранил от занимаемой должности руководителя первой Очаковской государственной нотариальной конторы Николаевской области, которую задержали при получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, руководителя нотариальной конторы задержали 20 марта за требование от местного жителя 11 тысяч гривен за содействие в оформлении наследства. Во время передачи 8900 гривен она и была задержана.

В судебном заседании прокурор поддержал свое ходатайство. Он отметил, что подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368-4 («Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги») Уголовного кодекса Украины, может продолжить совершать аналогичные уголовные преступления, уничтожить или исказить вещи и документы, которые имеют значение в этом уголовном производстве, влиять на свидетелей, в том числе из числа своих сотрудников и подчиненных.

Кроме того, прокурор отметил, что подозреваемая имеет флэш-носитель с логином и паролем, что позволяет ей удаленно заходить в соответствующие реестры и вносить изменения.

Адвокат просил отказать в удовлетворении ходатайства, отметив, что оно является необоснованным. Подозреваемая поддержала позицию своего защитника.

В итоге, исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство и отстранить подозреваемую от должности до 26 мая 2018 года.

Также в суде отмечают, что 23 марта следственная судья Светлана Гречаная избрала подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве нотариуса подозревают в махинациях, нанесших ущерб на 24 миллиона гривен.