Пограничники не пустили в Николаев четырех сирийцев с просроченными паспортами моряка

В Николаеве 26 марта во время оформления иностранного судна пограничники обнаружили 4 граждан Сирии, у которых истек срок действия паспорта моряка.

Об этом сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении Государственной пограничной службы.

А порту Херсона во время оформления иностранного судна пограничники обнаружили еще одного гражданина Сирии и гражданина Турции, которым запрещен въезд на территорию Украины за нарушение порядка посещения временно оккупированной территории Крыма. В обоих случаях пограничники не пропустили иностранцев и запретили им выход с судна.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из портов Николаева пограничники не пропустили сирийца, незаконно посещавшего Крым.