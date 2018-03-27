На Николаевщине иностранец, представившийся «продавцом», украл из сейфа пенсионерки почти 100 тысяч гривен

На Кривоозерщине полицейские задержали иностранца, который украл у 81-летней жительницы района почти 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В Кривоозерское отделение полиции обратилась 81-летняя жительница одного из сел района с сообщением о том, что стала жертвой вора. Заявительница рассказала, что утром к ее дому пришел незнакомец, который предложил по выгодной цене приобрести сахар. Женщину заинтересовало предложение, однако «продавец» якобы почувствовал себя плохо и попросил у заявительницы стакан воды, после чего женщина пригласила мужчину в дом. Находясь уже в помещении, хозяйка пошла в другую комнату, чтобы принести воды и лекарства. Но когда вернулась, мужчины уже не было, а вместе с ним из сейфа исчезло более 90 000 гривен. После обнаружения пропажи женщина обратилась в полицию.

Прибыв на место, правоохранители получили детальное описание злоумышленника и автомобиля, на котором он мог передвигаться, и уже через несколько километров от дома заявительницы увидели похожее по описанию транспортное средство и начали его догонять. По дороге из машины выпрыгнул мужчина и начал убегать, а автомобиль продолжил движение. Беглеца правоохранители догнали, им оказался тот самый злоумышленник, который украл деньги у пенсионерки.

Задержанный оказался 29-летним гражданином Республики Молдова, который незаконно находился на территории Украины и находится в розыске судом Львовской области за совершение имущественных преступлений. На данный момент похищенные средства изъяты и возвращены пенсионерке.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»). По согласованию с местной прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 130 000 гривен.

Напомним, что в николаевском отеле грабитель отобрал у иностранца телефон, но сбежать с места преступления ему не удалось.