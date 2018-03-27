Жительница Первомайска обманула полсотни граждан, продавая фейковый товар через интернет

Жительница Первомайска Николаевской области продавая несуществующий товар через Интернет, обманула 52 граждан, нанеся им ущерб на общую сумму более 32 тысяч гривен.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Злоумышленницей оказалась 28-летняя местная жительница, которая с сентября 2016 по апрель 2107 года, размещала объявления о продаже одежды, обуви и электрических приборов, требуя при этом предоплату.

Однако, после того, как потерпевшие перечисляли ей денежные средства на банковские карты, в качестве оплаты, мошенница, указанный товар им не высылала. Таким образом женщина нанесла 52 потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 32 тысячи 600 гривен.

Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст.190 УК Украины, а именно завладение чужим имуществом путем обмана («Мошенничество»), совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Первомайский районный суд учел, что обвиняемая имеет на иждивении двух малолетних детей, частично возместила и продолжает возмещать ущерб, по месту жительства характеризуется положительно, впервые привлекается к уголовной ответственности, признал ее виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с применением ст. 75 УК Украины уволил с испытательным сроком в 3 года.

Напомним, что Баштанская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего жителя Одесской области и 26-летнего жителя Снигиревки, которые обвиняются в совершении мошеннических действий через интернет.