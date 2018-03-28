Сессию Николаевского облсовета будут охранять около 500 полицейских – в поддержку приедут силовики из Одессы и Херсона

Фото: архив Во время сессии Николаевского областного совета в четверг, 29 марта, общественный порядок будут охранять около 500 сотрудников полиции вместе со спецназом.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Стоит отметить, что для обеспечения порядка и избежания провокаций в ходе сессии привлекут сотрудников патрульной полиции и Нацгвардии. Усиление должно приехать из Херсона и Одессы.

Кроме того, с других регионов страны должны прибыть сотрудники спецподразделения полиции.

Напомним, что 29 марта в Николаеве у здания облсовета планирует проводить акцию «Национальный корпус» - партия созывала всех своих членов и сторонников требовать отставку главы ОГА Алексея Савченко. Кроме того, в этот день собирались выходить с аналогичными требованиями николаевские сторонники Михаила Саакашвили и другие местные общественники.