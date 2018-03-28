«Меня хотят выбить из равновесия», – совладелец николаевского завода заявил, что ему планируют подкинуть оружие и наркотики

Николаевский бизнесмен, совладелец завода металлопластиковых окон «Конкордпласт 2000» Андрей Кривохижа заявил, что ему могут подкинуть оружие или наркотики в ходе обыска, санкцию на который сейчас пытаются получить в суде.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, 16 марта Андрей Кривохижа обнаружил у ворот своего дома в Ингульском районе гроб со своей фотографией и венками.

– Сейчас идут какие-то угрозы, информация о дискредитации, чтобы выбить меня из состояния равновесия. Недавно подсунули мне гроб с венком и моей фотографией. Судя по фотографии, такая у меня только в паспорте в хорватской визе стоит. И сама фотография на гробу – не скан-копия. И это фотография, которая, по всей вероятности, была у моего лучшего друга (Владимира Приходько, – ПН). Вот таким образом меня пытаются запугать, – отметил Кривохижа.

По словам бизнесмена, его оппонент Владимир Приходько «корректен как никогда».

– Потому что, наверное, понимает, что то, что они сделали, все эти договора с поддельными моими подписями, продленные до 2020 года договора, которые я не подписывал и не мог подписать ввиду недоверия к нему, и миллионное оборудование, которое они сами себе продали за 70 тысяч гривен. Одна фреза на один станок стоит 70 тысяч гривен, но никак не все оборудование. Все это вне рамок закона, – отметил бизнесмен.

Что же касается расследования покушения на него, то Кривохижа не знает, как продвигается расследование.

– Меня не держат в курсе наши правоохранители. Может, уже и дело закрыли. Единственная информация, которая до меня дошла, это то, что отдельные недобросовестные представители силовых органов сейчас через суды пытаются получить санкции на обыски у меня дома, чтобы привязать меня к каким-то наркотикам, какому-то оружие. Мой оппонент везде все проплачивает, а люди, которые ему помогают, за деньги делают все. Я уверен, что есть задача подкинуть мне что-то противозаконное в ходе этих обысков. Хотя я везде и всегда говорил, что ничего противозаконного я у себя дома никогда не содержал, не содержу и содержать не буду. Никакого отношения ни к наркотикам, ни к оружию я никогда не имел и не имею, – заявил Кривохижа.

Также он рассказал, что на данный момент завод продолжает работать.

– Они вывозят оборудование, которое принадлежит фирме «Конкордпласт 2000». Готовят помещение в Терновке, которое было куплено за общие заработанные средства. Сейчас там делают ремонт и туда хотят вывезти какое-то оборудование. Он не допускает нашу охрану, он не допускает делать инвентаризацию, он не хочет делать аудит. У меня складывается впечатление, что никто ничего не хочет делать. Всех на сегодняшний день устраивает, что люди присутствуют на предприятии незаконно, – резюмировал он.

Напомним, в феврале в Николаеве на улице Вячеслава Чорновола, 8ж (бывш. улица Гмырева, – ПН) на заводе металлопластиковых окон произошло противостояние двух партнеров по бизнесу, которое связано с тем, что совладелец завода пытается себе вернуть контроль над предприятием и провести аудит. Причиной разногласий послужила информация о систематическом выводе активов и умышленного доведения до банкротства и уничтожение документации второй стороной.