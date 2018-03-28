В Николаеве СБУ провела обыски в «Дельта-Лоцман» из-за судна, которое скрылось от пограничников в нейтральных водах

Во вторник, 28 марта, в Николаеве сотрудники Центрального аппарата СБУ провели обыски в филиале «Дельта-Лоцман» ГП «АМПУ».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в СБУ.

По словам собеседника издания, следственные действия проводились как в Николаеве, так и в структурном подразделении предприятия в Очакове. В ходе обыска были изъяты документы и электронные носители информации.

В то же время, по информации собеседника издания в погранслужбе, причиной проведения обысков стало судно, которое несколько раз заходило на территорию Украины. У сотрудников пограничной службы была информация, что судно может перевозить контрабанду.

– Когда они попытались попасть на борт, судно развернулось и направилось на выход из акватории в направлении нейтральных вод. На все требования остановиться экипаж судна никак не реагировал. Пограничники преследовали его до нейтральных вод, при этом огонь не открывали, – отметил собеседник издания.

В комментарии «Преступности.НЕТ» начальник филиала «Дельта-Лоцман» Александр Голодницкий подтвердил проведение следственных действий.

– Так как мы осуществляем визуальное наблюдение за суднами и оказываем им различные услуги, нами были предоставлены сотрудникам СБУ копии всей указанной в постановлении суда на обыск документации, – отметил Голодницкий.

Напомним, что в Николаеве 22 марта сотрудники отдела «К» управления СБУ в Николаевской области по подозрению в участии в коррупционной схеме задержали чиновника Николаевской мэрии Александра Кондратьева.