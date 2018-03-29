На Николаевщине врач подделал завещание в пользу другого человека – его наказали штрафом в тысячу гривен

Врач Веселиновского районного центра первичной медико-санитарной помощи подделал завещание умершего в пользу другого человека и понес за это наказание в виде штрафа в 1190 гривен.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Веселиновского районного суда Николаевской области.

Следствие установило, что врач 10 июля 2017 года своей подписью и печатью заверил завещание пациентки в пользу одного лица. При этом оказалось, что в тот момент умершая действительно обращалась за медпомощью, но в тот день на дежурстве находился другой медик, а сама умершая так и не была госпитализирована на дневной стационар.

Позже нотариус подтвердил этот завещание на все имущество умершей и внес до официального реестра, чем признал его действительность.

При этом в другом определении суда в данном производстве говорилось, что еще в 2008 году завещание заранее было составлено на другого человека.

16 марта обвиняемый и прокурор утвердили договор о признании виновности. Согласно документу, стороны согласовали, что обвиняемый признает вину и понесет наказание по части 1 статьи 358 («Уголовного кодекса Украины в виде штрафа в размере семьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1190 гривен.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении и наказал штрафом, оговоренным договором о признании виновности.