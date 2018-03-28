В Киеве таможенники нашли в посылке из Гонконга 205 бриллиантов

Сотрудники киевской службы ГФС обнаружили в международном экспресс-отправлении документов тайник с бриллиантами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Нетипичное для документов вложение таможенники обнаружили с помощью рентгенологического оборудования. По результатам досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета.

«Согласно экспресс-тесту, выявленные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будет устанавливать уже эксперт-геммолог. А пока продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости», - говорится в информации.

В ведомстве отметили, что в марте 2018 года это уже вторая выявленная сотрудниками Киевской городской таможни ГФС попытка незаконно переслать драгоценные камни через таможенную границу Украины. В первом случае камни пересылались в Украину в международном почтовом отправлении из США.

Напомним, ранее в аэропорту «Борисполь» таможенники задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину 20 килограмм серебра в гранулах