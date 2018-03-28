Институт рака «раздерибанил» на тендерах 10 миллионов гривен, - Центр противодействия коррупции

Национальный институт рака в конце года в обход системы государственных закупок Prozorro «раздерибанил» 10 миллионов гривен, выделенных из госбюджета на автоматизацию.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

«Недавно Институт рака решил «автоматизироваться» и закупил услуги и компьютеры в обход Прозорро у связанных между собой компаний на более чем 10 миллионов гривен», - рассказывают антикоррупционеры.

По их данным, руководство медучреждения заключило 13 договоров, 7 из которых - с компанией «Деснет» на 3,4 миллиона гривен, 3 - с компанией «Диз Мер» на 3,5 миллиона и с ФОП «Пасечник Е.А.» еще на 3 миллиона.

«Это классический дерибан, когда закупки «дробятся» на несколько, чтобы не проводить открытые конкурентные торги, а купить товары или услуги напрямую у своих поставщиков», - рассказывает юрист ЦПК Юрий Гермашев.

«Яркий пример тому - закупки на сумму 199 тысяч 990 гривен, когда необходимый порог для проведения тендера составляет 200 тысяч», - добавляет он.

Отмечается, что из 13 заключенных договоров 5 были на сумму 199 тысяч гривен. Все они были закупками у одного поставщика - компании «Деснет».

«Интересно, что компания «Деснет» связана с другой компанией – «Диз Мер», у которой Институт рака покупал компьютеры. Так, в описаниях компании «Диз Мер» отмечается сайт компании «Деснет», - рассказывают в центре.

В ЦПК обращают внимание, что 10 миллионов, потраченных государственным Институтом рака, были выделены Кабинетом министров для автоматизации помещений института, что должно было обеспечить установку онлайн-систем реестров пациентов, перечня лекарств и тому подобного.

«Руководит Институтом рака Елена Колесник. Общий бюджет медицинского учреждения на закупку лекарств и медицинских изделий в 2018 году составил 120 млн грн, еще 168 миллионов предусмотрено на строительство корпусов, несмотря на то, что в прошлом году институт отдал часть своих помещений под частный диагностический центр, связанный с Ложкиным (Борисом, бывшим главой Администрации президента - ПН)», - рассказывает Центр противодействия коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что каждая седьмая компания из «черного списка» Антимонопольного комитета продолжает выигрывать гостендеры.