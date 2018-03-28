В Николаеве полиция ищет свидетелей ДТП, когда грузовик сбил насмерть сборщика мусора

В Николаеве полиция ищет свидетелей ДТП, в котором грузовик «ЗИЛ» переехал 51-летнего сборщика мусора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось 26 марта, около 9:30 в районе дома №150 по проспекту Богоявленскому. В результате ДТП от полученных телесных повреждений мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Граждан, которым известна какая-либо информация об обстоятельствах ДТП, просят звонить по телефонам (0512) 49-82-43, (0512) 49-83-95 или обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12, в отдел расследования преступлений в сфере транспорта.