«Эти люди довели его», - глава Николаевской ОГА заявил, что к гибели Волошина причастны Галайко и Карпин

Максим Карпин и Михаил Галайко Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что к самоубийству и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина могут быть причастны бывший директор аэропорта Михаил Галайко и его первый зам Максим Карпин.

Об этом Савченко заявил в эфире телеканала «112».

По его мнению, Галайко и Карпин пытаются избежать ответственности в уголовном производстве о даче взятке.

- Эти люди, я уверен, довели его, потому что то, что происходило вокруг аэропорта, я уже упоминал фамилии этих людей (ранее во время этого же эфира он упоминал фамилии Галайко и Карпина – ПН), они пытаются дискредитировать почти все, что происходило. Они понимают, что если они дискредитируют меня, то они смогут преодолеть свое уголовное производство, - сказал Савченко.

Глава ОГА отрицает, что оказывал давление на Волошина.

- Давления оказываться не могло, потому что Владислав за период своей деятельности не совершил ни одного случая, который бы мог дискредитировать его работу. Это абсолютно честный и ответственный человек… Когда мы с ним общались в последний раз в конце февраля – начале марта, он жил будущим. Он хотел летать. Каких-либо таких разговоров у нас не было, - пояснил Савченко.

Напомним, что бывший директор аэропорта Михаил Галайко подозревается в попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко. Вечером 29 декабря Галайко вместе со своим первым заместителем Максимом Карпиным приехали в здание Николаевской ОГА с целью дать взятку Савченко. Галайко предложил Савченко 700 тысяч гривен за продление с ним трудовых отношений. Кроме того, еще 300 тысяч было у Карпина. Общая же сумма взятки была предложена в размере 2,5 миллионов гривен.

18 марта Владислав Волошин, который стал и.о. директора николаевского аэропорта после задержания Галайко и отстранения Карпина, покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета.