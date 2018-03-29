В Киеве полиция задержала «вора в законе» по кличке «Куцу», которого отпустила в 2016 году

Георгий Лобжанидзе В среду, 28 марта, в Киеве полиция в очередной раз задержала «вора в законе» Георгия Лобжанидзе по кличке «Куцу».

Об этом на своей странице в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что это уже четвертый задержанный вор в законе за последнее время.

Сам Лобжанидзе рассказал, что родился в Грузии, однако с 2007 года живет в Украине и является ее гражданином. Пока что временно нигде не работает и свой адрес проживания не помнит.

«Для этих подонков создаем и будем продолжать создавать условия сокращения этого вида с последующим исчезновением», - написал Аброськин.

Стоит отметить, что в мае 2016 года полиция уже задерживала Куцу и сразу же его отпустила.