В Киеве полиция задержала «вора в законе» по кличке «Куцу», которого отпустила в 2016 году

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Георгий Лобжанидзе
В среду, 28 марта, в Киеве полиция в очередной раз задержала «вора в законе» Георгия Лобжанидзе по кличке «Куцу».

Об этом на своей странице в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что это уже четвертый задержанный вор в законе за последнее время.

Сам Лобжанидзе рассказал, что родился в Грузии, однако с 2007 года живет в Украине и является ее гражданином. Пока что временно нигде не работает и свой адрес проживания не помнит.

«Для этих подонков создаем и будем продолжать создавать условия сокращения этого вида с последующим исчезновением», - написал Аброськин.

Стоит отметить, что в мае 2016 года полиция уже задерживала Куцу и сразу же его отпустила

Людмила Жерновская

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