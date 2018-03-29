Полтавский суд дал условный срок насильнику, который надругался над своей бывшей девушкой и выставил видео в интернет

В Полтаве суд приговорил к условному сроку винничанина, который избил и изнасиловал свою бывшую девушку, снял это на видео и опубликовал в соцсети.

Об этом сообщает Полтавщина, ссылаясь на реестр судебных решений.

Так, винничанин Артур Мацяка встречался с девятиклассницей, которая по окончанию школы уехала от него из-за постоянных ревностей и поступила в Украинскую медицинскую стоматологическую академию, где снимала жилье со знакомой.

В сентябре 2015 года парень сообщил девушке, что приедет в Полтаву. Она взяла деньги ему на дорогу домой и встретилась с ним возле университета. После встречи мужчина повел девушку к ней домой, открыл дверь в квартиру и толкнул ее внутрь.

«Она упала на пол, поднялась и побежала в комнату. Артур Мацяка ударил ее кулаком по голове и руке. Девушка упала еще раз — головой об стол. Парень нанес еще удары, количество и места которых потерпевшая не помнит. Далее нападающий посадил девушку на кровать и принудил ее к оральному сексу, приставив к ее голове пистолет. Через некоторое время Артур Мацяка вытащил свой iPhone 4S и снял действия на видео», - говорится в сообщении.

После этого парень взял нетбук девушки, загрузил видео на свою страницу в социальной сети Вконтакте и распространил его в беседе группы академии девушки. Кроме того, он заставил девушку переодеться и пофотографировал её с задранной майкой.

Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую траму, сотрясение головного мозга и ушиб затылочно-височной области. Она отказалась от госпитализации и через десять дней обратилась в полицию.

Против Мацаки открыли уголовное производство по части 2 статьи 153 Уголовного Кодекса Украины («Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетней»), а позже — по части 4 статьи 301 Уголовного Кодекса Украины («Распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию»). Его взяли под стражу, где он провел четыре месяца.

Отмечается, что на момент расследования парень имел погашенную судимость. Он был освобожден от отбывания наказания за уголовное нарушение за окончанием испытательного срока.

Уже 13 марта 2018 год Мацяка заключил с прокурором Владимиром Живило соглашение о признании виновности. Согласно ему, парень соглашался полностью признать вину, а прокурор — настаивать на условном сроке. На следующий день соглашение утвердил судья Октябрьского райсуда Полтавы Виталий Микитенко. Он признал Артура Мацяку виновным в изнасиловании и распространении порнографии и назначил 5 лет заключения с испытательным сроком 2 года.

Подчеркивается, что в начале судебных разбирательств пострадавшая девушка заявила гражданский иск на возмещение морального ущерба в сумме полмиллиона гривен. Позже от этого иска она отказалась и не возражала против заключения соглашения между прокурором и ее насильником. Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Мукачево пятеро мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку, их задержала полиция.