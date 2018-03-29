На Львовщине для игры дети вырыли в земле окоп - одного мальчика засыпало насмерть

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В среду, 28 марта, во Львовской области во время игры с друзьями погиб десятилетний мальчик.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Выяснилось, что дети копали себе убежище для игры возле одного из домов села. В это время пласт почвы упал и засыпал одного из них.Когда дети поняли, что не могут вытащить друга, они позвали взрослых. Однако, когда мальчика нашли, он уже не подавал признаков жизни. 

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мальчик нашел на улице пистолет и случайно застрелил свою двухлетнюю сестру.

Людмила Жерновская

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