В Киеве задержали наркоторговцев с расфасованными в презервативы «закладками»

Сегодня, 29 марта, правоохранители г. Киева задержали группу наркоторговцев, которые сбывали с помощью «закладок» наркотические вещества.

Об этом пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

Всего задержано пять человек, у одного из правонарушителей правоохранители изъяли 37, помещенных в презервативы, порций наркотического вещества, а у другого – 107 веществ в фольге, которые содержали метадон.

«Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли банковские карты, оформленные на других лиц, значительный объем наркотических средств, в том числе в концентрированном виде (опий экстракционный), метадон и каннабис», - идется в сообщении.

На данный момент всех задержанных подозревают по части два статьи 307 Уголовного Кодекса Украины и избраны меры пресечения.

Напомним, что ранее Полиция Николаевщины задержала рецидивиста по подозрению в выращивании наркотиков.