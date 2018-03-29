Николаевцу не понравилось, как сосед общается с его женой, и он его убил

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В Ингульском районе Николаева в среду, 28 марта, мужчина убил своего соседа, а после пытался обмануть полицию.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, медики сообщили в полицию, что обнаружили в квартире дома по проспекту Мира тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Нетрезвый хозяин квартиры уверял правоохранителей, что погибший пришел к нему уже с ранениями и умер до приезда медиков.

Выяснилось, что  вечером мужчина пришел в гости к владельцу квартиры и его сожительнице. Во время застолья хозяину не понравилось, как тот общается с его женщиной и в ходе ссоры он схватил со стола нож и начал его бить. Когда он понял, что сделал, вызвал скорую, однако мужчина уже был мертв. 

Следственное отделение Ингульского отдела полиции начало уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Сейчас по согласованию с прокуратурой решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. 

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина во время драки ранил ножом своего друга и пытался запутать следствие.

Мила Волкова

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