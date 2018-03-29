«Своим глупым языком будешь лизать зад начальству», - Савченко во время суда оскорбила прокурора

Народный депутат Надежда Савченко во время заседания в апелляционном суде в четверг обругала прокурора и посоветовала ему «лизать зад» своему руководствую.

Об этом заявил сам прокурор во время судебного заседания по делу Надежды Савченко, передает Depo.ua.

- Во время прошлой своей речи я заявил, что Александров и Ерофеев в той части, где они пришли и не совершают террористический акт и убийства на территории собственного государства, выглядят лучше. Я считаю, что поданное ходатайство является необоснованным и направлено на затягивание судебного рассмотрения, - заявил Климович.

Надежда Савченко эмоционально отреагировала на его речь.

- Своим глупым языком в прокуратуре будешь лизать зад своему начальству, – сказала Савченко.

Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко. 22 марта 291 народный депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.