Из-за правок Лозового очередь на получение ходатайств у судей уже растянулась до июля, – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что очередь на право подать ходатайство в Печерский суд на проведение обыска растянулась на три месяца.

Об этом Генпрокурор написал на своей странице в Facebook.

«Как я и предупреждал ВР - непродуманные поправки в УПК парализовали правоохранительную систему. На фото - запись состоянию на 6 утра очереди на право (!) подать ходатайство в Печерский райсуд, которое, возможно (!) будет рассмотрено 25 июня. Обыски в делах по убийствах, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в трехмесячный очереди. Правильно говорят: в свете нет вечных двигателей, зато множество вечных тормозов», - написал Луценко.

Отметим, ранее в Национальной полиции сообщали, что после вступления в силу 15 марта изменений в Уголовный процессуальный кодекс и передачи полномочий судам по назначению экспертиз, суды столкнулись с трудностями в вопросе выдачи разрешений на захоронение тел погибших.

Напомним, 15 марта вступили в силу «правки Лозового» в УПК. При этом Верховная Рада на вечернем заседании в 15 марта отклонила законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки в Уголовный процессуальный кодекс, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.

Также напомним, что ранее в интервью «Преступности.НЕТ» судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко на примерах рассказал, что будет происходить в суд после того, как изменения в УПК Украины вступят в силу.