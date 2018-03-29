На Николаевщине полиция задержала мужчину, укравшего деньги из кассы магазина – суд его арестовал без права залога

На Николаевщине полицейские задержали уроженца Луганской области, который украл из кассы магазина, расположенного в Вознесенском районе, 3 тысячи гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В начале марта в Вознесенский отдел полиции обратилась 30-летняя продавщица одного из магазинов, расположенных в селе Александровка , которая сообщила, что стала жертвой ограбления.

По словам потерпевшей, правоохранителям стало известно, что около 20:30 в магазин зашел неизвестный мужчина, чтобы якобы купить алкогольный напиток. Женщина отвлеклась, чтобы подать товар посетителю, однако злоумышленник перелез через прилавок и начал забирать из кассы деньги. Продавец пыталась задержать грабителя, однако ему удалось сбежать, забрав из кассы с 3000 гривен.

28 марта принятыми мерами полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний уроженец Луганской области, в последнее время жил в Южноукраинске.

Также отмечается, что отобранные деньги мужчина успел потратить на собственные нужды.

По согласованию с местной прокуратурой грабителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 («Грабеж»), и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

На данный момент проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Вознесенского района и области.

Напомним, что в Первомайске грабитель отобрал у продавщицы магазина 300 гривен.