В николаевском супермаркете мужчина пытался расплатился фальшивой купюрой, которую выпросил у отца-продавца

Полицейские опросили мужчину, который в одном из николаевских супермаркетов пытался расплатиться за товар фальшивой купюрой, которую ему дал отец. Последний утверждает, что банкноту получил от покупателя на рынке.

Об этом сообщает Заводский отдел полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов микрорайона Намыв один из покупателей при расчете за товар, предоставил кассиру купюру номиналом 500 гривен с признаками подделки.

Правоохранители опросили правонарушителя, 43-летнего местного жителя. По его словам, о том, что купюра является подделкой он не догадывался. Относительно происхождения денег, мужчина сообщил, что выпросил у своего отца. Последний работает реализатором на рынке и якобы получил фальшивку от одного из покупателей в качестве расчета за товар. Деньги в дальнейшем отдал сыну, не зная, что они фальшивые.

Следственным отделением Заводского ОП ГУНП в Николаевской области указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 15 части 2 («Покушение на преступление»), статьи 190 части 1 Уголовного Кодекса Украины («Мошенничество»).

В настоящее время правоохранители проверяют версию мужчины. Купюру, номиналом 500 гривен изъяты и направлены на экспертное исследование. Продолжается следствие.

Напомним, что по итогам 2017 самой популярной банкнотой для подделки мошенниками стала купюра в 500 гривен.