Апелляционный суд оставил под стражей Надежду Савченко, подозреваемую в организации терактов и госпереворта

Апелляционный суд Киева оставил без изменения решение Шевченковского районного суда о взятии Надежды Савченко под стражу на 59 дней.

Об этом сообщает «Левый берег».

- Суд оставляет без изменения решение об избрании меры пресечения о взятии под стражу подозреваемой Савченко в рамках досудебного следствия, то есть до 20 мая 2017 года. Мы оставляем это ходатайство адвокатов без удовлетворения... Всем понятно решение, - заявил один из судей коллегии.

Сама Савченко и ее соратники скандировали суду: «Позор!».

Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко. 22 марта 291 народный депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.