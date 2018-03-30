Суд арестовал скандального организатора «титушек» Крысина

Юрия Крысина — одного из фигурантов дела о похищении и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года – арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Такое решение принял Дарницкий райсуд Киева, в котором прошло подготовительное заседание по этому делу, сообщает «Громадське».

Крысин будет содержаться под стражей до 29 мая.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Основаниями для избрания такой меры пресечения стали: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

Как известно, 22 декабря Шевченковский райсуд приговорил Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия к 4 годам условно, однако «смягчающие обстоятельства» в виде двух малолетних детей и «раскаяния» подсудимого уменьшили этот срок до 2 лет.

Суд установил, что Крысин сознательно в группе других «титушек» добивал битой Веремия вечером 18 февраля 2014 года возле Михайловской площади. Один из «титушек» в процессе избиения выстрелил в журналиста и смертельно ранил его.