В Харькове неизвестные расстреляли выходцев из Кавказа, есть погибший

В Харькове произошла стрельба возле одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 29 марта, около 23:00 в районе Новых Домов в Харькове.

Предварительно, компания граждан из Кавказа вышла из ресторана, к ним подъехал автомобиль, пассажиры которого выпустили автоматную очередь.

В результате стрельбы один человек (гражданин Азербайджана) погиб, еще один (гражданин Грузии) получил огнестрельное ранение. Сейчас в Харькове введен план-перехват.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Продолжаются первоочередные следственные действия. Отметим, что официального заявления по факту происшествия на данный момент не было.

Напомним, ранее в Запорожье неизвестные расстреляли бизнесмена.