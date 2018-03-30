Детективы НАБУ изъяли из дома экс-прокурора Суса копию «уголовного дела о взятке Сытника»

В феврале 2018 года детектив НАБУ Андрей Петриков изъял дома у экс-следователя ГПУ Дмитрия Суса материалы уголовного производства, которое может касаться директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на решение Соломенского суда от 15 марта.

Обыск проходил 22 февраля по месту жительства Суса по поводу отыскания и изъятия материалов уголовного производства № 42015000000002844, вещей и документов, изъятых в ходе осуществления досудебного расследования по данному производству, а также черновых записей.

Производство № 42015000000002844 - это дело, которым занимался Сус, работая в Генпрокуратуре, и оно касалось нелегальных игорных заведений. По информации НАБУ, в ходе расследования этого дела Сус присвоил 400 тыс грн, изъятых при обыске, а также столов для покера, рулеток стоимостью 800 тыс грн и видеорегистратора. Подозрение ему вручили еще 25 июля 2017 года.

В феврале 2018 в квартире Суса детектив изъял вещи и документы, которые не входили в перечень имущества, разрешение на отыскание которых дал следственный судья.

Детектив отдельно обратился в суд об аресте этого имущества и суд удовлетворил ходатайство. Постановление об аресте в публичном доступе реестра скрыто.

Но адвокат Суса подал жалобу на бездействие детектива в отношении невозврата временно изъятого имущества. Суд жалобу не удовлетворил, указав, что имущество уже арестовано. В то же время в этом постановлении обнародован список изъятых вещей и документов.

Это флэш-накопитель, накопители на жестких магнитных дисках, а также 12 л. оригиналов и 13 л. копий материалов уголовного производства №42015000000001111; 41 л. копий материалов уголовного производства №42016000000000930.

Уголовное производство №42015000000001111 - это дело против экс-главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко и его сына Дмитрия. Чернушенко инкриминируется вынесение неправосудного решения (ч.2 ст. 375 УК) и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч.2 ст. 376-1 УК). Сыну Чернушенко отводится роль подстрекателя в этих преступлениях. Напомним, что именно Сус в 2015 году проводил показательный обыск в кабинете тогдашнего председателя Апелляционного суда. После сообщения о подозрении Чернушенко-старший находится во всеукраинском розыске и, по последней информации, проживал на территории России.

Что касается остального производства №42016000000000930, то журналист Владимир Бойко еще год назад писал, что именно под таким номером 4 апреля 2016 года было зарегистрировано дело о вымогательстве 1 млн долларов взятки руководителем НАБУ Артемом Сытником. Как утверждал журналист, следователи ГПУ и сотрудники СБУ планировали задержать Сытника с поличным с мечеными купюрами. Но накануне спецоперации генпрокурор Луценко якобы предупредил Сытника, чтобы тот не брал деньги.

13 февраля, за неделю до обыска, суд арестовал Суса. Это произошло после того, как он не смог внести 1,7 млн грн залога. Только 16 марта суд уменьшил ему залог в 1,2 млн грн и он вышел из-под стражи. Ранее Сус находился под круглосуточным домашним арестом. Поскольку содержание лица под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать шести месяцев, Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд об изменении меры пресечения.

Напомним, 25 июля НАБУ совместно с САП в аэропорту «Борисполь» задержали экс-прокурора ГПУ близкого к нардепу Грановскому. Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Сус был уволен за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле. А именно: Сус не указал в анкете добропорядочности авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч гривен, который принадлежал его 85-летней бабушке. Позже на задержанного экс-прокурора Суса надели электронный браслет и отправили домой в Хмельницкий.