На Николаевщине отдали под суд обвиняемых в вымогательстве с фермера ₴100 тысяч под угрозой убийства и поджога техники

Фото в момент задержания По результатам досудебного расследования Вознесенская местная прокуратурая направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Кропивницкого, которые требовали у фермера из Братского района 100 тысяч гривен и угрожали пострадавшему убийством и поджогом имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской области.

Как известно, 18 сентября 2017 года в полицию обратился 50-летний фермер, который рассказал, что его автомобиль подрезал «Toyota Prado». Мужчина остановился и в этот момент к нему в машину подсел неизвестный мужчина в камуфляжной форме, балаклаве и с оружием начал вымогать 100 тысяч долларов США. Позже возле территории, где пострадавший хранил свою сельхозтехнику, буквально с поличным правоохранители задержали одного злоумышленника на автомобиле «ВАЗ-2101» – в салоне своего автомобиля он держал канистру и 12 бутылок с бензином, которыми собирался сжечь имущество потерпевшего. Также он пытался выкинуть пистолет.

Сотрудники СБУ выявили у задержанных значительный арсенал оружия, средства негласного снятия информации, а одного из подозреваемых – удостоверение так называемого «Военного комиссариата Республики Крым».

По информации спецслужбы, заказчиком расправы над фермером является делец с временно аннексированного полуострова – следующими жертвами ОПГ должны были стать еще несколько предпринимателей из разных областей Украины.

«Действия злоумышленников квалифицированы по части 2 статьи 189 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (требование передачи чужого имущества (вымогательство), совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства и причинение тяжких телесных повреждений, с повреждением и уничтожением имущества, а также хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения)», - говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. За указанные преступления обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд максимально облегчил меру пресечения подозреваемому в вымогательстве с фермера и попытке сжечь технику.

Напомним, на Николаевщине фермеры протестовали против силовиков, которые не могут завершить дело дерзкой банды налетчиков.