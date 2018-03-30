Главе САП Холодницкому вменяют выгораживание мэра Одессы Труханова – Луценко инициировал его отставку

Назар Холодницкий Дело, в котором фигурирует антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, возбудили после подтверждения информации о препятствовании руководства Специализированной антикоррупционный прокуратуры расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник.

По его словам, следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров.

- Избранная им линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности наших расследований и дальнейшей судебной перспективе ряда дел. […] Чем активнее мы расследовали, тем больше тревожных сигналов поступало, - сказал Сытник.

Он отметил, что у НАБУ долгое время не было доказательств против Холодницкого, но по одному из дел удалось получить «конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения».

- По делу о хищениях в одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо, - сообщил Сытник.

Зарегистрировали производство работники Генеральной прокуратуры, поскольку надзорным прокурором НАБУ является именно Холодницкий.

- На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились, понимая, что в данном случае такое сотрудничество является необходимым и обоснованным. Если бы мы закрыли глаза на известные нам факты, то стали бы соучастниками незаконных действий, - заявил директор бюро.

Также Сытник рассказал, что Холодницкий «сливал» информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.

- Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений, - говорит глава НАБУ.

По его словам, предупреждал Холодницкий, прежде всего, подозреваемых прокуроров.

- Есть прокуроры, которые хотят нормально работать, но лица, занимающие административные должности в САП, не дают им этого делать. Прокурор приносит «наверх» проекты подозрений, но вместо рассмотрения получает нагоняй, и дело тормозится, - рассказывает Сытник.

Он рассказал также, что на записях речь идет о давлении на суд для принятия незаконных решений. В частности, для того, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у «лица, которое является другом Холодницкого».

Кроме того, сообщает директор НАБУ, зафиксировано подстрекательство Холодницким свидетеля к даче неправдивых показаний.

- Это лишь короткий перечень того, что зафиксировано на этих записях, - отмечает Сытник.

По его словам, в частности речь идет о деле Геннедия Труханова и хищения средств чиновниками мэрии Одессы; о квартире-взятке для и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун; о деле фирмы «Золотой мандарин», которую связывают с нардепом Логвинским; о расследованях, связанных с е-декларациями топ-чиновников и т.д.

- Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца, - отметил глава бюро.

- Долгое время мы догадывались. В лицо этот человек говорил одно, а делал совершенно другое. Тормозились расследования, месяцами не подписывались документы… Некоторые подозрения не подписывались в течение полутора-двух лет, валяясь мертвым грузом, - сетует Сытник.

При этом, отмечает он, факты передачи денег записывающие устройства не зафиксировали.

В свою очередь, Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом Луценко сообщил в Facebook.

Генеральный прокурор вместе с руководителем Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником подписали жалобу в КДК прокуроров о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

«В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н.Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП», - написал Луценко.

Руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк в свою очередь рассказал «Укринформу», что уголовное производство, в котором фигурирует глава САП, расследуется уже полгода. При этом он отказался сообщить, по какой статье Уголовного кодекса квалифицировано это производство. У следствия нет доказательств того, что Холодницкий совершал преступления.

Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушки. Также сообщалось, что глава САП может подать в отставку по состоянию здоровья. Луценко подтвердил, что НАБУ установило прослушку в кабинете Холодницкого.

Отметим, глава САП Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ