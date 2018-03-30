В Днепре СБУ разоблачили коммерсантов, финансировавших боевиков «ДНР»

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре коммерсантов, которые финансировали пророссийскую террористическую организацию «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Местный житель вместе с сообщниками организовал нелегальный бизнес в одном из арендованных офисов областного центра. Несколько раз в неделю в офис приезжали «курьеры» с временно неподконтрольной украинской власти территории, которые доставляли наличные гривны для конвертации в иностранную валюту», - говорится в сообщении.

После этого часть «отмытых» денег направлялась на финансовое и материальное обеспечение террористической группировки.

Как отмечается, противоправную деятельность контролировали главари одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

«Во время обысков в офисном помещении дельцов сотрудники СБУ изъяли пять с половиной миллионов гривен, финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок», - сообщили в спецслужбе.

Напомним, в Харькове задержали владельца сети магазинов на оккупированном Донбассе – его обвиняют в финансировании «ДНР».