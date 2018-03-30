Южноукраинский полицейский, вымогавший с коллегой у наркозависимого 30 тысяч в месяц, вышел из СИЗО под залог

Задержанные полицейские Сотрудник полиции, которого задержали вместе с коллегой за вымогательство ежемесячно 30 тысяч гривен с наркозависимого, вышел из СИЗО после уплаты залога в размере 136 тысяч гривен и едва не вернулся на работу в полицию.

Об этом свидетельствует определение Апелляционного суда Николаевской области.

Как известно, двух оперуполномоченных сектора криминальной полиции Южноукраинского отделения полиции задержали 3 марта. О том, что полицейские требовали с мужчины 30 тысяч гривен ежемесячно, в управление внутренней безопасности сообщила жена наркозависимого.

Согласно определению суда, прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию с просьбой отменить решение Центрального райсуда, который отказался отстранять от должности подозреваемого полицейского и признал его задержание незаконным.

7 марта за подозреваемого оплатили залог в размере 136 тысяч гривен и тот вышел из следственного изолятора и фактически мог продолжать работать в полиции. Прокуратура в суде отмечала, что на свободе подозреваемый полицейский обязан появляться на службу в полицию, имеет право ношения табельного огнестрельного оружия и осуществляет властные полномочия, в том числе специфические, связанные с использованием агентуры и конфиденциального сотрудничества. Гособвинение подчеркивало, что такие полномочия дают подозреваемому возможность влиять на свидетелей в данном производстве и препятствовать расследованию совершенного преступления.

В итоге суд посчитал, что подозрение является обоснованным и постановил отстранить подозреваемого от должности старшего оперуполномоченного на два месяца. Кроме того, суд уточнил обязательства для подозреваемого - ему запретили общаться с другими фигурантами уголовного производства.

Напомним, 12 апреля 2017 года задержали начальника уголовного розыска Южноукраинского отделения полиции. Он требовал от местной жительницы покупать ему ценные вещи. Майор установил, что в жилье женщины постоянно хранятся наркотики, поскольку ее сожитель является наркозависимым. Поэтому он решил воспользоваться этой информацией. Начиная с сентября 2016 по апрель 2017 года, женщина купила полицейскому два мобильных телефона, женское кольцо и одежду. Общая стоимость указанных вещей составила более 14 тысяч гривен.

Майора полиции задержали вечером в Вознесенске при передаче ему взятки в сумме 20 тысяч гривен. Задержанный майор не прошел переаттестацию в полицию, но сумел восстановиться в правоохранительных органах через суд.

Как известно, в 2016 году заместителя начальника Южноукраинского горотдела милиции, начальника криминальной милиции Романа Раковского осудили за незаконный оборот наркотиков. Тогда судья Южноукраинского городского суда Игорь Бобровский в день своего увольнения вынес приговор Раковскому - пять лет тюрьмы условно.