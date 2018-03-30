В Запорожской области СБУ задержала банду рэкетиров, обложившую «данью» местных предпринимателей

В Энергодаре запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили банду рэкетиров под управлением «криминального авторитета», ранее судимого за совершение особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Он организовал свою преступную группу из бывших спортсменов и ранее судимых лиц.

«Злоумышленники совершали разбойные нападения и грабежи на территории региона. Также, применяя физическое и психологическое давление, бандиты заставляли местных предпринимателей платить им деньги за беспрепятственную коммерческую деятельность», - говорится в сообщении.

В частности, оперативники задокументировали факт вымогательства злоумышленниками от местного предпринимателя $5 тысяч.

«Рэкетиры угрожали коммерсанту физической расправой в случае неуплаты «дани». Сотрудники СБУ задержали участников группировки в центре города во время получения документов на право собственности на автомобиль, принадлежащий бизнесмену», - добавили в спецслужбе.

Напомним, ранее СБУ обезвредила банду рэкетиров, связанную с российскими ворами в законе.