В Первомайске полиция поймала вора из-за следов на снегу

В Первомайске полиция задержала подозреваемого в кражах – его выдали следы на снегу.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

За неделю пожилая женщина обнаружила, что кто-то дважды проникал в ее подвал. После второго случая старушка позвала на помощь свою дочь.

«Дочь быстро направилась к матери, чтобы выяснить, что именно там происходит. По дороге она встретила неизвестного мужчину, который шел ей навстречу. Увидев ее, незнакомец бросил какой-то предмет и побежал в противоположную сторону, к обрыву неподалеку. Впоследствии выяснилось, что это были металлические слесарные тиски, которые вор украл из подвала ее матери».

«Сотрудники следственно-оперативной группы в считанные минуты прибыли на место происшествия. Идя по оставленным им на снегу следам, полицейские спустились к берегу реки и вышли к одному из жилых домов. Как выяснилось, убегая с места преступления, вор пришел домой к своему знакомому и решил в него «отсидеться». Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 24-летний местный житель, проживающий по соседству со старушкой», - сообщили в полиции.

Выяснилось, что задержанный неоднократно наведывался в домовладение старушки и похищал имущество. Но в последний раз утром выпал снег, а также неожиданно для подозреваемого появилась дочь старушки, которая вызвала полицейских. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, что житель Кременчуга пошил куртку со ста карманами, чтобы красть яйца на птицефабрике.