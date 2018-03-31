В Николаеве во время пьянки женщина зарезала сожителя и ушла к соседям

Вчера, 30 марта, в Корабельном районе г. Николаева полицейские обнаружили в квартире тело мужчины с ножевым ранением в области сердца.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что смертельное ранение пострадавшему причинила 26-летняя гражданская жена во время нетрезвой ссоры. Совершив убийство женщина выкинула нож в окно, а сама ушла к соседям. Тело мужчины обнаружила сестра правонарушительницы, которая тоже жила там, она и вызвала врачей с полицией.

Правонарушительницу задержали согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По указанному факту, следствие начало уголовное производство по части 1 статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), санкция которого предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, что ранее мужчина убил своего соседа, а после пытался обмануть полицию.