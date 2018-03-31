Экс-главу Госспецсвязи, 3 адвокатов и 4 чиновников задержали за захват земли на ₴120 миллионов и уничтожение мощной радиотехники

Сотрудники СБУ и полиции совместно с прокуратрой задержали группу лиц по подозрению в захвате земельного участка возле государственного предприятия «Радиопередающий центр» в Киевской области и уничтожению мощной радиопередающей техники.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Киевской области, задержаны экс-глава Госспецсвязи, бывший и. о. руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, бывший и.о. начальника Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Киевской области, бывший арбитражный управляющий и директор ГП «Радиопередающий центр» и три адвоката.

Отмечается, что по предварительному сговору указанные лица на протяжении 2013 года незаконно присвоили участок ГП «Радиопередающий центр» площадью более 115 гектар в Броварах стоимостью почти 120 миллионов гривен.

Кроме того, подозреваемые за полгода до незаконной аннексии Россией Крыма, оккупации Донецкой и Луганской областей, несмотря на существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, незаконно уничтожили работающее оборудование ГП «Радиопередающий центр» с помощью которого радиосигналом было покрыто 95% территории Украины, в том числе оккупированные территории.

Семи задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации»), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 («Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации»), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия совершенной в составе преступной организации»), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

По ходатайству прокуратуры Киевской области подозреваемым в Шевченковском районном суде Киева 31 марта в 14:00 начнут избирать меру пресечения.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении главному архитектору Харькова за присвоении более 650 гектаров земли.