На Николаевщине хакер подключился к компьютеру владельца терминала самообслуживания и за месяц незаметно вывел ₴200 тысяч

28-летний житель Николаевской области с помощью вируса вмешался в работу программного комплекса по пополнению счетов мобильных телефонов и таким образом присвоил 200 тысяч гривен местного предпринимателя, который даже не догадывался о недостаче.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

К разоблачению злоумышленника были задействованы работники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области и следственные Южноукраинского отдела полиции, за процессуального руководства местной прокуратуры.

Сотрудники киберполиции выяснили, что в программном обеспечении предпринимателя несанкционированно была установлена ​​и настроена программа для получения скрытого удаленного доступа к компьютеру потерпевшего.

Оказалось, что на компьютер предпринимателя был незаконно установлен специально сконфигурированный билд программы, который имел специфические настройки с указанием электронной почты правонарушителя («Яндекс.ру»), на которую поступал логин и пароль для соединения. Для конспирации своей преступной деятельности подозреваемый мошенническим путем установил пароль к wi-fi точке доступа другого лица и при помощи чужого доступа осуществлял выход в Интернет и авторизацию в личном кабинете потерпевшего.

Таким образом, в течение месяца правонарушитель совершил пополнения 34 счетов мобильных телефонов, средства из которых в дальнейшем были выведены на карточный счет с помощью платежной системы «EasyPay» и «Global Money».

По месту жительства злоумышленника полицейские провели санкционированный обыск. По его результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители и банковские карточки. Кроме того, изъято черновые записи и другие вещественные доказательства противоправной деятельности мужчины.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 («Кража»), ч. 2 ст. 361 («Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи») Уголовного кодекса Украины. Санкции указанных статей предусматривают до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Специалисты с киберполиции обращают внимание предпринимателей, что для обеспечения надлежащей защиты информации на ваших ПК, стоит проверять на своем маршрутизаторе, какие устройства подключены, и применяется надежное шифрование (WPA2). Также, стоит использовать антивирус с последними обновлениями антивирусной базы, ограничить использование других носителей информации (USB, CD, DVD) и еженедельно делать резервные копии всех компьютеров, содержащих важную информацию.

Напомним, в Николаеве двое иностранцев с помощью считывающих устройств украли с банковских карточек более 600 тысяч гривен.