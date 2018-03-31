На Николаевщине зэк, попавший в тюрьму за попытку угона «ВАЗ» своего деда, уговорил подростков повторить его преступление

На Николаевщине двое молодых людей по предложению заключенного угнали «ВАЗ-2106» его деда.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

50-летний местный житель обратился в Еланецкий отдела полиции с сообщением о том, что несколько минут назад неизвестные угнали его автомобиль «ВАЗ-2106» и уехали в неизвестном направлении.

Полицейские уже через полчаса поисков нашли похожий по описанию автомобиль и задержали угонщиков.

«За рулем был 18-летний местный житель, который ехал с 17-летним товарищем. По словам злоумышленников, на совершение преступления их восстановил внук потерпевшего, который сейчас находится в местах лишения свободы за то, что и сам неоднократно пытался похитить этот автомобиль», – рассказали в полиции.

В дальнейшем злоумышленники планировали перепродать «ВАЗ», а вырученные средства разделить между собой.Сейчас автомобиль изъят и возвращен владельцу.

Следственное отделение начало уголовное производство по признакам части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Первомайске у безработного мужчины со двора дома неизвестные угнали «Land Cruiser».