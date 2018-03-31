В Киеве полиция задержала пьяного мужчину, который с боевой гранатой и пистолетом приставал к людям

Вечером 30 марта в Днепровском районе Киева задержали пьяного мужчину, у которого нашли гранату и травматический пистолет.

Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции.

Правоохранителям поступил вызов о том, что на бульваре Перова возле автомобиля BMW находится нетрезвый мужчина и пристает к людям. При досмотре у него в карманах куртки обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, травматический пистолет «со сбитыми номерами».

Согласно предварительному заключению взрывотехников, изъятая граната - боевая, однако все предметы отправили на исследование.

Злоумышленником оказался житель Киевской области 1978 года рождения. Его задержали, уголовное производство начали по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге пьяный депутат райсовета устроил стрельбу с балкона по людям.