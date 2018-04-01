В Николаевской области студенту дали условный срок за инсценировку разбоя и кражу ценностей со своего дома

В Первомайске суд приговорил к одному году условно парня, который инсценировал разбойное нападение на себя, чтобы похитить ценности в своем доме и скрыть растрату четырех тысяч евро.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, в полицию о преступлении сообщили днем 12 ноября 2017 года. Парень, который учится в Николаеве, приехал к матери на выходные и отправил ее на несколько дней в местную базу отдыха, чтобы она отдохнула вместе со своей подругой. Оставив дом 10 ноября на сына, женщина поехала отдыхать. А днем 12 ноября ей позвонил сын и сообщил об ограблении.

«Ночью парень проснулся от странного шума, и когда вышел из комнаты в коридор, чтобы проверить, что происходит, увидел внутри дома двух неизвестных мужчин. Незнакомцы были в темной одежде и с повязками на лицах, они светили парню фонариком в глаза, а потом ударили его по голове. После этого хозяин дома потерял сознание, а очнувшись около полудня на следующий день, он увидел, что его руки и ноги связаны, а по всему дому разбросаны вещи. Подобравшись к кухне, парень сумел с помощью ножа освободиться, после чего сразу позвонил матери», - рассказывали тогда в полиции о показаниях псевдопострадавшего.

Из дома пропали ювелирные изделия из золота и серебра, ноутбук, планшет, мобильный телефон, деньги в гривнах и иностранной валюте. Сейчас устанавливается точный перечень похищенного имущества. Тогда по факту случившегося начали уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).

Как говорится в приговоре, уже на следующий день парень признался, что обманул полицию и мать. Также он выдал и похищенные собственноручно ценности - мать парня не досчиталась только четырех тысяч евро.

Оказалось, что парень потратил на свои потребности эту крупную сумму денег, а потом решил разыграть нападение, в котором якобы разбойники отобрали ценности.

«Обвиняемый, осознавая свои преступные действия, желая скрыть растрату средств своей матери в размере 4000 евро, придумал и искусственно создал обстановку, которая возможна при совершении преступления, то есть инсценировал факт разбойного нападения относительно себя, искусственно создал обстановку, которая характерна для совершения разбоя, а именно: перевернул и порезал мебель, разбрасывал личные вещи, что позволило правоохранительным органам считать, что по данному адресу действительно было совершено разбойное нападение на потерпевшего», - говорится в документе.

В итоге суд признал парня виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 384 («Заведомо ложное показание») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Одновременно суд освободил его отбывания наказания с испытанием сроком на один год. На приговоренного возложили обязательства периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, николаевский подросток разыграл нападение на себя, чтобы родители не узнали о вечеринке и пропаже телефона.