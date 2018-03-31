На Одесчине СБУ задержала на взятках должностных лиц таможни и Госпогранслужбы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного государственного инспектора региональной таможни и старшего инспектора пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники наладили схему вымогательства денег от водителей транспортных средств с иностранной регистрацией за беспрепятственный пропуск на таможенную территорию Украины. Стоимость проезда одной машины составляла от 150 до 1 тыс. долларов, в зависимости от рыночной стоимости автомобиля. Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 150 долларов и 1 тыс. 500 гривен неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали должностных лиц на рабочем месте во время получения очередной взятки в размере 260 долларов и 2 тыс. 600 гривен.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по изобличению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы.

Напомним, на Николаевщине СБУ за вымогательство взятки задержала руководителя государственной нотариальной конторы.