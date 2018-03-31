Гендиректора компании-собственника сгоревшего торгового центра в Кемерово арестовали на два месяца

Суд Кемерово в субботу, 31 марта, арестовал гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТРЦ «Зимняя вишня») Юлию Богданову.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Богдановой меру пресечения в виде заключения на срок предварительного следствия, до 25 мая 2018 года», - сказал судья.

Он сообщил, что ходатайство следствия и прокуратуры о необходимости ареста предпринимательницы связано с тем, что у нее имеется загранпаспорт и она может скрыться от следствия. Кроме того, по мнению следствия, женщина может угрожать свидетелям по делу и оказывать давление на них.

Юлии Богдановой инкриминируют о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

После оглашения решения суда об аресте, Богданова ответила утвердительно на вопрос журналистов о намерении обжаловать арест.

На заседании суда об избрании меры пресечения женщина заявила, что не намерена скрываться от следствия, планирует оказывать содействие расследованию и желает оставаться с семьей, в которой воспитывает малолетнего ребенка. Адвокат Богдановой заявлял о возможности смягчения меры пресечения до домашнего ареста.

В минувшую среду также были арестованы техдиректор ТРЦ, управляющая, сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, охранник, который не включил систему оповещения о пожаре.

Как известно, в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар. Позднее количество погибших при пожаре выросло до 64 человек. После чего родителей детей, которые погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», не пускали на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении.

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии в российском Кемерово и поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине.

Напомним, в Николаеве показали состояние пожарной безопасности в одном из самых больших ТРЦ