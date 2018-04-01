На Одесчине бойцы Нацгвардии по «горячим» следам задержали насильника

В городе Измаиле Одесской области сегодня военнослужащие Национальной гвардии Украины по «горячим» следам задержали насильника.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В воинской части 3012 Нацгвардии, военнослужащие НГУ совместно с полицией получили вызов по спецлинии «102» о совершении тяжкого преступления.

«К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сестру изнасиловали, и назвала имя насильника. По ее словам, родственница отправилась гулять с мужчиной, во время прогулки он завел девушку к себе домой и совершил преступные деяния», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному реагированию нацгвардейцев злоумышленника задержали. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, полтавский суд дал условный срок насильнику, который надругался над своей бывшей девушкой и выставил видео в интернет.