В Мариуполе женщина закрыла детей в квартире на три дня и ушла

В Мариуполе женщина на три дня оставила троих малолетних детей в закрытой квартире.

Об этом сообщили в Центральном отделе полиции в Донецкой области.

Так, на днях в полицию около 17:00 поступило сообщение о том, что на третьем этаже высотки дети с балкона зовут на помощь. По вызову прибыли мобильная группа, которая работает в Левобережном районе и реагирует на все факты насилия в семье, патрульные полицейские и социальная служба по делам детей.

Оказалось, что две девочки 8 и 3 лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире. Дети не могли открыть дверь, поэтому на подмогу были вызваны сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь.

По словам старшей девочки, мать ушла из дома три ночи назад, в дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. 8-летняя девочка самостоятельно хлопотала на кухне и заботилась о самых маленьких. Когда пища закончилась, голодные, они начали звать на помощь.

Детей доставили в медицинское учреждение Мариуполя.

27-летняя мать появилась в Левобережном отделении полиции вечером третьего дня и настаивала на том, что не покидала детей, а вышла на 10 минут в магазин. О том, что случилось, узнала от соседей.

Сейчас выясняются полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

Дети будут находиться в медицинском учреждении до принятия решения компетентными службами Левобережной районной администрации.

Напомним, что на Закарпатье женщина бросила двоих детей и ушла гулять - её трёхлетний сын умер от голода.