В Хмельницком отдали под суд банду, травившую женщин ради украшений – главарем была уроженка Николаевщины

В Хмельницкой области завершили расследование и направили в суд производство по организованной преступной группе, результатом деятельности которой стала смерть человека. Кроме этого, фигурантов уголовного производства обвиняют в отравлении людей по всей Украине с целью завладения их имуществом.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.

Как известно, злоумышленников задержали в ноябре 2017 года. В ходе расследования удалось установить, что организатором преступной группы была 23-летняя жительница одного из сел Николаевской области.

Сначала девушка втянула в преступную деятельность своего 30-летнего товарища, уроженца Луганщины, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж и мошенничество. Сообщники отравили трех девушек из Донецкой области, подсыпав им в пищу опасный препарат, чтобы похитить у них ювелирные украшения и деньги. Тогда пострадавшие несколько дней провели в реанимации.

Позже злоумышленница привлекла к группе еще одного знакомого– 31-летнего ранее судимого жителя Запорожья.

Вместе они снимали в автопрокат автомобили и разъезжали по Украине в поисках очередных жертв на курортах, базах отдыха и развлекательных заведениях. Обычно организатор представлялась сестрой мужчин и пристально следила за реализацией преступлений. Обвиняемые знакомились с потенциальными жертвами и, втершись в доверие, подсыпали им ядовитое вещество в пищу или напитки. Когда потерпевшие теряли сознание – их грабили.

«Работая» в Хмельницком, злоумышленники не рассчитали дозу смертельно опасного препарата, которое добавили в кофе двум местным жительницам, с которыми познакомились в ночном клубе. Одна из женщин, 29-летняя жительница областного центра, умерла от отравления прямо на улице, а ее 32-летнюю подругу тогда едва спасли врачи. Экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическим препаратом.

Почти полгода оперативники и следователи собирали и складывали в единую картину информацию, которая позволила выйти на след подозреваемых. Правоохранителям пришлось объехать несколько областей, собирая доказательства причастности этой преступной группы к совершению преступлений. К делу подключились коллеги из других областных управлений полиции.

Сейчас преступной группе инкриминируют отравления восьми пострадавших, один из которых погиб.

Всем трем фигурантам следователи объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство»), ч. 2 ст. 15 - п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 («Покушение на убийство»), ч. 4 ст. 187 («Разбойное нападение»), ч. 3 ст. 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Каждая из санкций этих статей предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного заключения. Дело будет рассматривать Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области.

При этом хмельницкие правоохранители уверены, что это далеко не весь перечень совершенных троицей уголовных правонарушений. Поэтому обращаются ко всем, кто в период с августа по октябрь 2017 года становился жертвой подобных преступлений с просьбой обратиться в полицию в Хмельницкой области или в ближайшее отделение полиции.

Напомним, в Коблево вор угостил четырех девушек шаурмой с клофелином и отобрал у них золотые украшения.