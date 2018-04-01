В Полтаве полиция задержала группировку, которая торговала наркотиками более десяти лет

В Полтаве полицейские под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали трех участников преступной группы, которые на протяжении 11 лет торговали наркотиками.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

В полиции уточняют, что все задержанные являются местными жителями. 31-летний мужчина и две женщины в возрасте 31 и 55 лет занимались сбытом опия ацетилированного.

Фигуранты в собственной квартире изготавливали и сбывали опий ацетилированный наркозависимым лицам. С целью маскировки преступной деятельности оплата наркотических средств осуществлялась на банковские карточки разных банковских учреждений.

Во время санкционированных судом обысков полицией изъяты наркотические средства, денежные средства и ювелирные изделия, полученные в результате преступной деятельности. На изъятые ценности, а также на личное имущество фигурантов судом наложен арест. Общая сумма арестованного имущества - более 1,7 миллиона гривен.

Напомним, 15 февраля в Баштанке полиция задержала 40-летнего организатора торговли каннабисом и его 54-летнего пособника. Во время обысков, изъяли наркотики, розничная цена которых по ценам «черного рынка» составляет около 1 миллиона гривен. Также изъяли полученные от наркоторговли деньги, две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, гранату РГД-5, пластид. Каннабис поставлялся в Николаев для торговли через «закладки».

Полиция работала над раскрытием деятельности наркоторговцев в течение года. В январе текущего года состоялся первый этап спецоперации по их задержанию. Тогда в Николаеве задержали четырех подозреваемых в возрасте от 23 до 26 лет, их поместили под стражу с возможностью выйти под залог суммой от 1 до 5 миллионов гривен. Затем полиция взялась за наркоторговцев в Баштанке.

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», 40-летним задержанным является гражданин Котов, который проходит как взяткодатель в деле Железного и Олефира.

Павел Олефир – экс-старший уполномоченный угрозыска Баштанского РОВД, сын скандального экс-главы Ленинского райсуда Николая Олефира. Как известно, в ноябре 2015 года он был задержан в Баштанке с начальником следственного отдела Баштанского РОВД Николаем Железным (заместитель начальника райотдела). Оба милиционера требовали от местного жителя Котова 4 тысячи долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности, а именно за закрытие уголовного производства о незаконном посеве наркосодержащих растений.

Через несколько дней подозрение объявили только Николаю Железному – Павла Олефира прокуратура «вывела» в свидетели. После этого Павел Олефир на некоторое время стал полицейским, однако позже был отстранен от должности, так как не пришел на переаттестацию.