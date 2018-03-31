Житель Николаевщины принял наркотики, посадил свою жену на цепь и издевался над ней всю ночь

В Березнеговатском районе Николаевщины 41-летний местный житель целую ночь издевался над своей 45-летней женой, которую он заподозрил в измене.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию позвонил председатель сельсовета – он сообщил, что по селу ходит обнаженный мужчина с топором в руках. Полиция оперативно нашла мужчину и выяснила, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Также оказалось, что он в течение ночи издевался над своей женой, за чем вынужденно наблюдала их семилетняя дочь.

«Гнев мужчины вызвала ревность: он заподозрил в измене жену, с которой растит двух детей возрастом 7 и 17 лет. Однако, вероятно, эти мысли спровоцировал неизвестный наркотик, который принял мужчина».

«Из показаний жены следует, что вернувшись вечером домой, мужчина вел себя странно. Впоследствии он начал конфликтовать с ней, а позже сказал, что не доверяет ей и подозревает в неверности. После оскорбительных слов в ход пошли кулаки и все, что попадало в руки. Далее, чтобы наказать жену, муж решил посадить ее на цепь для домашней собаки. Во дворе дома ревнивец прицепил на шею женщине ремень и привязал ее рядом с хозяйственной постройкой. Потом он пошел за проводами, которые планировал подключить к электросети и таким образом продолжить пытки жены. К счастью, женщине удалось убежать, когда злоумышленник отвлекся на телефонный звонок. Забрав из дома семилетнюю дочь, она побежала к родственникам в соседнее село, где ее и обнаружили полицейские», - отмечено в сообщении.

А муж, не осознавая своих действий, разделся, вооружился топором и пошел по селу на их поиски, но вовремя был задержан полицейскими.

Пострадавшую безотлагательно доставили в больницу. Медики диагностировали у нее многочисленные побои всего тела и оказывают необходимую помощь. Ее мужа задержали, медицинское освидетельствование подтвердило, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Из-за принятого неизвестного наркотика задержанный до сих пор приходит в себя, поэтому объяснить причины поступка и подробности происшествия не в состоянии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что ранее прокуратура отправила в суд дело жительницы Вознесенска, которая посадила на цепь свою больную племянницу.