В Ивано-Франковске патрульные задержали 11 мужчин, устроивших перестрелку в ночном клубе

В ночь с субботы на воскресение, 1 апреля, в Ивано-Франковске сотрудники полиции задержали 11 человек за стрельбу в одном из ночных клубов.

Об этом сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

Сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка поступило на спецлинию 102 около 03:00.

«Прибывшим полицейским очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль «Nissan» и стреляют, пытаясь уехать», - говорится в сообщении.

Патрульные задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного - в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах позади ночного клуба.

Другие экипажи полиции были ориентированы на выявление автомобилей «Volkswagen Caddy» и «Toyota Land Cruiser Prado», на которых скрылись причастные к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Независимости, а пятерых мужчин задержали.

Напомним, в октябре прошлого года в Южноукраинске 20-летний местный житель Артур Семёнов возле ночного клуба сначала ударил парня, а потом трижды выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание и пытался предотвратить конфликт. Полиция пыталась задержать Семенова, но друзья отбили «мажора» у правоохранителей и скрылись с места происшествия.

В итоге в декабре прокуратура передала обвинительный акт относительно Артура Семенова. А 31 января в суд передали дело двух друзей Семенова, которые помешали полиции его задержать.