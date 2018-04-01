ИГ планирует ряд терактов во время Чемпионата мира по футболу в РФ, - СМИ

Террористическая организация «Исламское государство» планирует осуществить ряд терактов в Российской Федерации в ходе Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на сообщения группировки в Telegram.

В частности, по каналам ИГ распространяются изображения, на которых, как предполагается, террористы используют беспилотные летательные аппараты для транспортировки бомб. Кроме того, группировка якобы сможет отправлять смертников на стадионы. По данным источников в силах безопасности, террористы могут оснастить беспилотники химическими или бактериальными веществами.

Также со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщается, что приложение Telegram стало местом пропаганды ИГИЛ накануне чемпионата мира. Издание также пишет, что российские спецслужбы готовятся к предотвращению терактов, которые готовят ИГИЛ и «Аль-Каида». В частности, по заявлениям ФСБ, в прошлом году российская сторона не допустила теракты в ходе футбольного Кубка конфедераций.

Напомним, что ИГИЛ уже угрожал устроить теракты на футбольном ЧМ-2018 в России.