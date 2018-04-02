В Одессе грабитель за 100 гривен проломил голову пенсионерке

В Одессе грабители проломил бабушке основателя онлайн-радиостанции RADIO MORE.FM Павла Козлова голову.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 13.00, в Одессе, на улице Терешковой на мою бабушку было совершено нападение. На лестничной клетке ее дома. В Вербное воскресенье. Я был на месте преступления — это страшное зрелище. Бабушка шла домой, несла пряники и лук для посадки. Много крови», — пишет Козлов.

Он добавил, что грабитель проломил голову бабушке из-за копеечного телефона и 100 гривен в кошельке.

Бабушка сейчас в реанимации, она находится в коме после тяжелейшей черепно-мозговой травмы. Шансов на то что выживет очень немного.

Напомним, ранее николаевские полицейские задержали бездомного, который ограбил пенсионерку.