В Одессе задержали вора, который срезал кабель электросети и обесточил два корпуса больницы

В воскресенье, 1 апреля, в Одессе задержали вора, который оставил без электроэнергии городскую клиническую больницу №1, срезав кабели электросети.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер одесской полиции Руслан Форостяк.,

Так, 31 марта в больнице исчезли кабели сети в одном из корпусов больницы. В результате без питания оказалась операционная, пропало напряжение на оборудовании, жизненно необходимом для пациентов.

«Персонал больницы целые сутки работал в авральном режиме, перевели часть пациентов в другой корпус, операции продолжали делать руками… Целые сутки пытались восстановить электроснабжение, бросали переноски из корпуса, где было электричество. И вдруг исчезает электропитание и там», - рассказал обстоятельства происшествия Форостяк.

Заместитель главного врача по техническому оснащению, который вылез на крышу проверить, что случилось, застал вора на горячем. Он бросился бежать по крыше на соседние здания, а медик бросился в погоню.

«Задержать вора удалось только через квартал от больницы на улице Болгарской. Замглавврача удерживал негодяя до приезда полицейских», - сообщил Форостяк.

В результате вора доставили в Хмельницкий отдел полиции и задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

«Решается правовая квалификация преступления и последствий, к которым привели действия негодяя. Дело на личном контроле начальника ГУНП Дмитрия Головина. Но это же каким надо быть отмороженным, чтобы резать кабели в действующей больнице?» — добавил Форостяк.

Напомним, в Одессе грабитель за 100 гривен проломил голову пенсионерке.